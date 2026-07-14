Microsoft spricht eine Warnung an Windows-11-User:innen aus. Künftig sollten sie Updates nicht mehr als drei Tage lang aufschieben. Der Grund: Künstliche Intelligenz. Erst im Mai 2026 hat Microsoft eine große Neuerung für Windows 11 angekündigt. Nutzer:innen können künftig deutlich flexibler darüber bestimmen, wann Updates für das Betriebssystem gesucht und installiert werden. Dabei lassen sich die Aktualisierungen für Windows 11 bis zu 35 Tage komplett ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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