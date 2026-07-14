Unterstützt von Übernahmefantasie ging es zuletzt bei der Aktie von Qiagen ordentlich nach oben. Doch in der laufenden Woche wird das Papier bereits wieder ausgebremst. Die Privatbank Berenberg wird deutlich pessimistischer für die Aktie und streicht die bisherige Kaufempfehlung. Die Aktie von Qiagen steht am heutigen Dienstag deutlich unter Druck und gehört zu den schwächsten Werten des Tages im DAX.• Qiagen gerät unter Druck, nachdem Berenberg die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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