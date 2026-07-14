Die Mercedes-Benz-Aktie steckt weiter im Abwärtstrend, zeigt heute aber mit einem Plus von rund +1,2% eine kleine Gegenbewegung. Analysten sehen deutlich höhere Kurse, der Weg dorthin bleibt allerdings schwierig. China-Geschäft sorgt weiter für Probleme Mercedes-Benz kämpft weiterhin mit einem schwierigen Marktumfeld. Besonders schwach läuft es in China. Im zweiten Quartal gingen die Verkäufe im Kerngeschäft weltweit um rund 8% zurück. Auf dem chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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