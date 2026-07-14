Die Ferrari-Aktie hat nach dem jüngsten Anstieg einen Gang zurückgeschaltet. Der zuvor erreichte Widerstand bei 342 € konnte zunächst nicht überwunden werden, seither läuft ein Pullback in Richtung der nunmehrigen und zuvor eroberten Unterstützungszone um 324 €. Genau dort muss sich nun zeigen, ob die Käufer wieder das Lenkrad übernehmen. Pullback an die Ausbruchszone In der vorangegangenen Analyse mit dem Titel - Ferrari-Aktie: Erst runterschalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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