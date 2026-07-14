© Foto: Sebastian Kahnert/dpa - dpa-BildfunkWährend KI- und Halbleiterwerte abstürzen, feiern andere Werte ein bemerkenswertes Comeback. Dazu gehört auch die Aktie von Zahlungsdienstleister PayPal. Favoriten-Wechsel an der Wall Street ... Die vergangenen Wochen haben den Aktienmarkt ordentlich durcheinandergewirbelt. Schon vor der neuerlichen Eskalation im Nahen Osten und dem Absturz von Speicherchip-Hersteller SK Hynix (und mit ihm der ganzen Branche) haben Anlegerinnen und Anleger ihre Präferenzen neu geordnet. Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte ebenso wie die Papiere aus anderen gehypten Branchen, wie zum Beispiel dem Raumfahrtgeschäft, immer stärker unter Druck geraten, haben Investoren ihre Liebe für defensive …
Enthaltene Werte: US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE