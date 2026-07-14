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Wal-Wallets kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar in zwei Wochen, während US-Spot-ETFs im Juni Rekordabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar verzeichneten. Der Bitcoin-Kurs erholte sich von seinem 21-Monats-Tief bei 57.750 Dollar auf rund 64.000 Dollar, doch die Erholung hat den Schaden nicht gelöscht. Die Bitcoin News zeigen, dass sich die zwei mächtigsten Kräfte im Markt in entgegengesetzte Richtungen bewegen. BTC notiert rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 128.198 Dollar vom Oktober 2025. ETF-Zuflüsse von 510 Millionen Dollar Anfang Juli beendeten die Abflussserie, doch der Fear and Greed Index steht bei 26. Die Fed trifft sich am 28. und 29. Juli, und die Inflationsdaten am 14. Juli könnten den Kurs neu formen. Während die Bitcoin News von Monaten für eine Verdopplung sprechen, bildet sich abseits der großen Namen ein Einstieg mit anderer Zeitleiste. Dieser Artikel analysiert die Divergenz und zeigt, wo die Rechnung auf Vervielfachung aufgeht.

Bitcoin News zwischen Wal-Akkumulation und historischen ETF-Abflüssen

Große Wallets akkumulierten 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar in zwei Wochen laut CoinDesk. Das Kaufen geschah, während US-Spot-ETFs im Juni 4,06 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichneten, den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung im Januar 2024. Fidelitys FBTC führte am 3. Juli einen Zufluss von 166 Millionen Dollar an, der eine zehntägige Abflussserie beendete. BlackRocks IBIT, der weltweit größte Bitcoin-ETF, verzeichnete am selben Tag einen Abfluss von 40 Millionen Dollar. In den ersten Julitagen flossen insgesamt 510 Millionen Dollar in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen in die ETFs laut TechTimes.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen reduzierten die Angst vor Zinserhöhungen und schoben BTC über 61.000 Dollar. Der Bitcoin-Kurs berührte kurzzeitig 64.400 Dollar, bevor er sich bei rund 64.000 Dollar einpendelte. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, den größten Verkauf seit Aufgabe der Halte-Strategie, doch der Markt absorbierte den Druck. Die Coinbase Premium war 50 Tage lang negativ, was auf schwache US-Nachfrage hindeutet. BTC liegt rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 128.198 Dollar vom Oktober 2025.

Citigroup senkte ihr 12-Monats-Kursziel auf 82.000 Dollar und bestätigte damit einen vorsichtigen Ausblick. Die Fed trifft sich am 28. und 29. Juli unter dem neuen Vorsitzenden Warsh, und die Juni-Inflationsdaten am 14. Juli werden die Erwartungen formen. Selbst wenn BTC 100.000 Dollar erreicht, liefert dieser Weg 56 Prozent in mehreren Monaten. Die Bitcoin News zeigen ein klares Bild, in dem Wale kaufen und Fonds verkaufen, und die Auflösung dieser Divergenz bestimmt den Rest des Jahres. Wer die Rechnung auf Vervielfachung sucht, findet sie nicht bei einem Kurs von 64.000 Dollar, sondern dort, wo ein einzelnes Listing-Event den Preis verändert.

Pepeto

Während die Bitcoin News gemischte Signale zeigen, entsteht abseits des Lärms ein Projekt, das genau in solchen Phasen seine Position aufbaut. Bei Pepeto laufen die Werkzeuge bereits, bevor der Preis sich ändert.

Während Bitcoin und andere große Coins mit gebrochenen Trends und widersprüchlichen Signalen kämpfen, vollzieht Pepeto etwas, das während Angstphasen fast nie passiert. Es liefert funktionierende Werkzeuge, während gleichzeitig frisches Kapital eintrifft. Ein Binance-Listing wird in Kürze erwartet, und der Weg vom Presale zur Börse wird in Wochen gemessen. Die Börse ermöglicht Haltern den Handel über PepetoSwap ohne Kosten, sodass keine Gebühr eine Position schmälert. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag automatisch und erkennt Probleme, bevor ein Token das Wallet verlässt.

Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam und bringt die Art von Börsenwissen mit, die nur durch Aufbauarbeit auf diesem Niveau entsteht. SolidProof hat die gesamte Codebasis in einer unabhängigen Prüfung verifiziert, bevor der Presale startete, was dem Einstieg eine Sicherheitsgrundlage gibt, die viele Projekte in diesem Markt nicht vorweisen können. Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar eingesammelt, während Bitcoin-Halter in den schlimmsten ETF-Monat aller Zeiten verkauften.

On-Chain-Daten zeigen, dass Wallets sich schnell füllen und das Angebot beansprucht wird, bevor die Börse öffnet. Im Gegensatz zu BTC, das Monate makroökonomischer Abstimmung für eine Verdopplung braucht, bietet Pepeto einen gesicherten Einstieg, eine klare Listing-Timeline und ein schrumpfendes Token-Angebot. Beobachter rechnen damit, dass der Übergang vom Presale zum Börsenpreis die Bedingungen für erhebliche Wertsteigerungen schaffen könnte. Für jeden, der die Bitcoin News verfolgt und sich fragt, wo die nächste Vervielfachung entsteht, liegt die Antwort nicht bei einem Kurs von 64.000 Dollar. Die Börse ist gebaut, das Team ist verifiziert, und der Presale schließt schneller als jede vorherige Phase.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen Wale, die bei 59.000 Dollar kaufen, und Fonds, die bei denselben Kursen verkaufen, und einer dieser beiden Seiten wird recht behalten. Pepeto ist anders aufgebaut, weil die Ungewissheit entfernt wurde. Die Börsenwerkzeuge laufen, und ein Binance-Listing nähert sich. Ein früher Shiba-Inu-Halter verwandelte laut CNN 8.000 Dollar in 9 Millionen Dollar innerhalb von sieben Monaten, weil er einen Tag vor der Masse handelte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt Kapital, das jede Woche schneller einfließt, während die Bitcoin News weiter auf makroökonomische Klarheit warten. Das Fenster bleibt offen, doch der Moment, in dem der Presale-Preis sich für immer ändert, rückt mit jedem Tag näher.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treiben die Bitcoin News im Juli 2026?

Wal-Wallets kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während ETFs im Juni Rekordabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar verzeichneten. ETF-Zuflüsse von 510 Millionen Dollar Anfang Juli beendeten die Serie, und die Fed-Sitzung am 28. Juli sowie die Inflationsdaten am 14. Juli werden den weiteren Kurs bestimmen.

Warum wählen Wallets gerade Pepeto statt Bitcoin?

Bitcoin braucht Monate makroökonomischer Abstimmung, um sich zu verdoppeln, während Pepeto einen Presale-Einstieg vor einem bestätigten Listing bietet, und die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10,38 Millionen Dollar, die während extremer Angst eingeflossen sind.