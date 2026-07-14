Mercedes-Benz baut sein Werk im ungarischen Kecskemét für rund eine Milliarde Euro aus und macht es zu einem zentralen Standort für die europäische Fahrzeugproduktion. Wegen deutlich niedrigerer Produktionskosten will der Konzern den Fertigungsanteil in kostengünstigeren Ländern verdoppeln und dort unter anderem die neue elektrische C-Klasse produzieren. Der Schritt soll nach einem schwachen Geschäftsjahr die Margen stabilisieren, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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