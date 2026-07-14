Die Samos Energy Acquisition Corporation (das "Unternehmen") gab heute den Abschluss ihres Börsengangs ("IPO") über 23.000.000 Anteile bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken zum Erwerb von weiteren 3.000.000 Anteilen. Der Ausgabepreis der Anteile betrug 10,00 US-Dollar pro Anteil, was zu einem Bruttoerlös von 230.000.000 US-Dollar für das Unternehmen führte.

Die Anteile wurden am 10. Juli 2026 an der New York Stock Exchange (der "NYSE") unter dem Tickersymbol "SAMO.U" in den Handel aufgenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A und einem halben rückkaufbaren Optionsschein, wobei jeder ganze Optionsschein den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 11,50 US-Dollar pro Aktie berechtigt. Sobald die Wertpapiere, aus denen sich die Einheiten zusammensetzen, separat gehandelt werden, werden die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine voraussichtlich an der NYSE unter den Symbolen "SAMO" bzw. "SAMO.WS" notiert.

Von den Erlösen aus dem Abschluss des Börsengangs (einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und einer gleichzeitig durchgeführten Privatplatzierung von Anteilen wurden 230.000.000 US-Dollar (bzw. 10,00 US-Dollar pro im Rahmen des Angebots verkaufter Anteil) zugunsten der öffentlichen Aktionäre des Unternehmens auf das Treuhandkonto des Unternehmens eingezahlt.

Cantor Fitzgerald Co. fungierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot.

Das öffentliche Angebot erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts. Exemplare des Prospekts sind erhältlich bei: Cantor Fitzgerald Co., zu Händen: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, per E-Mail unter prospectus@cantor.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov.

Ein Registrierungsantrag bezüglich dieser Wertpapiere wurde am 9. Juli 2026 von der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über die Samos Energy Acquisition Corporation

Die Samos Energy Acquisition Corporation wurde zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Zusammenschlusses, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Zielunternehmen mit bedeutenden internationalen Energievermögenswerten, die betriebsbereit sind und Cashflow generieren. Das Unternehmen wird von Samos Energy Acquisition Sponsor, LP, unterstützt, die mit Samos Investments LLC ("Samos Energy") verbunden ist, einem auf "Special Situations" spezialisierten Investor im Bereich traditioneller Energieanlagen, der Vermögensakquisitionen und Finanzierungen im gesamten Energiesystem verfolgt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, unter anderem in Bezug auf den Börsengang. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Registrierungserklärung und des vorläufigen Prospekts der Gesellschaft für das Angebot, die bei der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind. Kopien sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Veränderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist.

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Contacts:

Investoren:

Jacques Tohme, Chief Executive Officer

E-Mail: spac@samosenergy.com

Telefon: 212-329-9903