Mainz (ots) -
Woche 33/26
Montag, 10.08.
Bitte Programmänderung beachten:
18.45 ZDF-History
Die großen Kriminalfälle der Geschichte
Deutschland 2008
"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Die Mafiamorde" entfällt
(weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 12.08.
Bitte Programmänderung beachten:
12.30 Wer ist Peter Thiel?
Deutschland 2022
"Wer ist der Trump-Clan?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 14.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt
Frankreich 2024
"Wer ist Jeff Bezos?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6314365
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