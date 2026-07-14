IBM steht massiv unter Druck. Die Aktie steuert auf den schwersten Tagesverlust seit dem Platzen der Dotcom-Blase zu. Auslöser sind vorläufige Quartalszahlen, die deutlich unter den Erwartungen liegen. Für Anleger ist das ein Warnsignal: Die hohen Erwartungen an den Tech-Klassiker bekommen einen empfindlichen Dämpfer.- IBM verfehlt beim vorläufigen Q2-Umsatz die Erwartungen.- Die Aktie droht den schlimmsten Tagesverlust seit 2000 zu erleiden.- Anleger stellen die Wachstumsstory kurzfristig infrage.IBM ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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