Der Hype um die Smart Glasses von Meta ist abgeflaut. Selbst einst begeisterte Nutzer:innen trauen sich aufgrund von Datenschutzbedenken und Missbrauch nicht mehr, die Brille in der Öffentlichkeit zu verwenden. Erst kürzlich hat Meta drei neue smarte Sonnenbrillen vorgestellt. Zwei Modelle sind schon ab 309 Euro erhältlich und somit deutlich günstiger als die bisherigen Modelle mit Ray-Ban- oder Oakley-Branding, die bei 419 Euro starten. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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