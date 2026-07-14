Die Börse ist nervös. Die meisten Aktien geben nach - doch einige wenige brechen jetzt nach oben aus. Kein Zufall. Ein Ausbruch mitten in der Schwäche ist ein Zeichen echter Stärke. Wer diese Titel früh erkennt, steht womöglich am Anfang einer starken Rally.3 solcher Titel hat der Experte Johann Werther jetzt im Visier. Ein KI-Gewinner, bei dem gerade Chart und Zahlen perfekt zusammenpassen. Eine Turnaround-Wette, die nach Jahren der Krise wieder liefert. Und ein deutscher Klassiker, den lange keiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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