USB-C-Kabel können einen sehr hohen Datendurchsatz haben, oder einen sehr niedrigen. Auch bei der Ladegeschwindigkeit gibt es Unterschiede. Mit diesem Tool bekommst du am Mac mehr Infos dazu. Eine neue Mac-App namens Whatcable zeigt an, welche Leistung USB-C-Kabel und Anschlüsse am Mac wirklich liefern. Entwickler Darryl Morley aus Großbritannien hat die kostenlose Anwendung veröffentlicht, weil sich an den Kabeln oft nicht erkennen lässt, welchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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