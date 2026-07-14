Mitteilung der Formycon AG:

Formycon und OneSource Specialty Pharma geben strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt

Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und OneSource Specialty Pharma Limited (BSE: 544292, NSE: ONESOURCE, "OneSource"), ein Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) mit umfassender Expertise in verschiedenen pharmazeutischen Modalitäten, gaben heute eine strategische Partnerschaft für die Herstellung von Biosimilars bekannt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird OneSource als strategischer Produktionspartner für Formycon tätig sein und seine integrierten Kapazitäten für die Herstellung von Wirkstoffen ...

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