© Foto: Dall-ESteht der Clarity Act auf der Kippe? Demokraten fordern nach Trumps Krypto-Einnahmen von 1,4 Milliarden US-Dollar Ethikregeln für den Gesetzentwurf.US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf den Senat, den Clarity Act noch in diesem Monat zu verabschieden. Während das Weiße Haus das Gesetz als entscheidenden Schritt zur Sicherung der amerikanischen Führungsrolle im Bereich digitaler Vermögenswerte und Künstlicher Intelligenz darstellt, werfen Demokraten dem Präsidenten vor, unmittelbar von der Gesetzgebung profitieren zu können. Trump macht Druck - und warnt vor China Nach der Rückkehr des Kongresses aus der Feiertagspause zum Unabhängigkeitstag drängt die Regierung auf eine schnelle …Den vollständigen Artikel lesen
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