An der Nasdaq zeigt sich derzeit ein extremes Kontrastprogramm. Während viele Technologie- und KI-Werte von strukturellem Wachstum getragen werden, steht Strategy massiv unter Druck. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres knapp 80 Prozent verloren und zählt damit zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100.• Strategy ist keine klassische Wachstumsaktie mehr.• Das Papier bleibt vor allem eine gehebelte Wette auf Bitcoin.• Echte Megatrends basieren auf realen Cashflows, Preissetzungsmacht und langfristiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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