In den USA hat sich die Inflation im Juni überraschend deutlich abgeschwächt. Wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, sanken die Verbraucherpreise (CPI) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,4 Prozent. Auch auf Jahressicht zog die Inflation schwächer als erwartet an. Vorbörslich drehen die Kurse daher kurzzeitig auf. Im Mai war noch ein Anstieg von 0,5 Prozent verzeichnet worden, nun ging es im Juni saisonbereinigt um 0,4 Prozent abwärts. Dies ist der stärkste monatliche Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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