Bad Wimpfen (ots) -Rund zwei Tage lang stand die Hauptverwaltung von Lidl in Deutschland ganz im Zeichen von Empowerment: Beim ersten großen Netzwerkforum "Karrierebegleitung" sind aktuelle und ehemalige Teilnehmerinnen, Mentoren sowie Führungskräfte des Programms Karrierebegleitung aus ganz Deutschland in Bad Wimpfen zusammengekommen. Die Veranstaltung des Lebensmitteleinzelhändlers stand ganz im Zeichen des "female empowerments". Sie bot die perfekte Plattform, um bereichsübergreifende Netzwerke zu knüpfen und vielfältige Karrierewege im Unternehmen nachhaltig zu fördern und sichtbar zu machen. Das Lidl-Programm unterstützt Frauen im Unternehmen gezielt dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Durch den engen Austausch mit Vorbildern, Mentorinnen und Mentoren sowie Kolleginnen setzten die Teilnehmenden wichtige Impulse für das gegenseitige Empowerment.Barrieren abbauen durch Ally- und SponsorshipIm Fokus des Forums stand die Frage, wie gegenseitige Unterstützung auf das nächste Level gehoben werden kann. Dazu gehören der Austausch von Erfahrungen und Best Practices über individuelle Stärken und Entwicklungsfelder sowie über Herausforderungen und Chancen für Frauen in Führung. In interaktiven Deep Dives haben sich die Teilnehmenden zudem intensiv mit den Konzepten Allyship und Sponsorship auseinandergesetzt:- Allyship beschreibt die aktive, gegenseitige Rückenstärkung innerhalb der Teams.- Sponsorship geht weit über klassisches Mentoring hinaus: Hierbei agieren Führungskräfte als aktive Fürsprecher, die ihre eigene Plattform nutzen, um die Erfolge vielversprechender Talente in Entscheidungsgremien sichtbar zu machen und ihnen Aufstiegschancen zu ermöglichen.Nikoletta Kolomburda, Chief People Officer bei Lidl in Deutschland, betont: "Vielfalt lebt vom gemeinsamen Gestalten und wird von jeder und jedem Einzelnen mit Leben gefüllt. Das Netzwerkforum hat die enorme Stärke, Kreativität und Energie der Teilnehmenden perfekt sichtbar gemacht. Es ist großartig zu sehen, wie unkompliziert wir uns bereichsübergreifend vernetzen und uns gegenseitig als Allys unterstützen. Genau dieses starke Miteinander macht uns so erfolgreich."Vielfalt als HerzstückFür Lidl in Deutschland ist eine diverse Führungskultur eine Frage der Haltung und ein Treiber für langfristigen gemeinsamen Erfolg des Lebensmitteleinzelhändlers. Zusätzlich wurde Lidl in Deutschland 2025 als "Universal Fair Pay Leader" vom Fair Pay Innovation Lab ausgezeichnet. Die Zertifizierung bestätigt, dass in den Vergütungsstrukturen keine signifikanten Abweichungen zwischen Männern und Frauen existieren.Friedrich Fuchs, Chief Executive Officer der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, erklärt dazu: "Wir wollen der beste Arbeitgeber sein - und das gelingt uns nur, wenn wir eine Kultur leben, in der jede Perspektive geschätzt wird. Die Führungsexpertise und die unterschiedlichen Blickwinkel unserer Kolleginnen und Kollegen sind für uns unverzichtbar. In unserer Unternehmenskultur ist verankert, dass bei uns jede und jeder die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten vorfindet und kein Talent übersehen wird."Wissenschaftliche Impulse und Praxis-Know-how für den AlltagNeben dem internen Austausch bot das Programm den Teilnehmenden hochkarätige Impulse aus verschiedenen Disziplinen:- Neurowissenschaften & Mindset: Die renommierte Neurowissenschaftlerin und Gründerin Dr. Laura Wünsch hat in ihrem Impulsvortrag erläutert, warum das menschliche Gehirn negative Selbstbilder oft stärker abspeichert als Erfolge. Sie zeigte wissenschaftlich fundierte Wege auf, wie unbewusste Denk- und Verhaltensmuster durchbrochen werden können, um die eigene Sichtbarkeit und das Personal Branding zu stärken.- Netzwerke und Social Capital im Fokus: Alexander Kronenberg, Geschäftsführer von Female Resources, hat die Mechanismen hinter strategischen Netzwerken beleuchtet und praxisnahe Beispiele für effektives Networking an die Hand gegeben.- High Performance im Alltag: Nina Fischer, Co-Founder und Geschäftsführerin Food Thinking, Lead Performance Nutritionist VfB Stuttgart, hat die Brücke zwischen physischer und mentaler Leistungsfähigkeit in einem vollgepackten Alltag geschlagen und teilte Ansätze zu "Brainfood" und effizientem Meal Prep - damit beide Aspekte der Leistungsfähigkeit optimal abgedeckt sind.Den Abschluss bildete ein interaktiver Panel-Talk zu den Themen New Work, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie moderne Führung. Die erarbeiteten Impulse werden nun über das Netzwerk der Karrierebegleitung nachhaltig in alle Bereiche von Lidl in Deutschland getragen, um die Weiterentwicklung voranzutreiben.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6314492