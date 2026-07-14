Die SpaceX-Aktie nähert sich nach dem jüngsten Abverkauf wieder einem spannenden Bereich. Seit dem Hoch bei 225,64 US$ hat der Titel massiv an Höhe verloren und notiert inzwischen nur noch knapp oberhalb des IPO-Preises von 135 US$. Die soeben veröffentlichten US-Inflationsdaten könnten kurzfristig zwar für etwas Rückenwind im Tech-Sektor sorgen, doch der Stundenchart zeigt weiterhin einen intakten Abwärtstrend. Käufer brauchen ein erstes Signal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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