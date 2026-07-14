Die Alphabet-Aktie kämpft derzeit ein wenig mit der Marke von 350 US$. Noch per Mitte Juni notierten die Anteilsscheine über 370 US$. Ende des vergangenen Monats waren es plötzlich nur noch 334 US$. Der Hintergrund ist denkbar einfach: Der Aktienmarkt überprüft derzeit, wie stark die Rallye im Bereich Künstlicher Intelligenz fundamental aufgestellt ist. Wenn es nach einem Analysten geht, bleiben die Wertpapiere der Google-Mutter gefragt. Ein Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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