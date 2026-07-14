Die Autorin von Bestsellern über Kulinarik und Dozentin an der Kochschule Ballymaloe entwirft exklusive Menüs für den neuen Fährdienst von Boulogne-sur-Mer.

Hibernia Line gibt eine Partnerschaft mit Rachel Allen, eine der renommiertesten Kochbuchautorinnen und Fernsehköchinnen Irlands, als Markenbotschafterin bekannt. Sie wird Passagieren auf ihren Überfahrten zwischen Frankreich (Boulogne-sur-Mer) und Irland (Cork) köstliche kulinarische Erlebnisse bereiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713298547/de/

Rachel Allen, one of Ireland's most acclaimed cookery writers and TV chefs, will design and oversee the development of menus on Hibernia Line's vessels, the 'St Patrick' and 'MV Akka', working hand-in-hand with the ships' chefs to craft meals for passengers.

Allen, eine angesehene Köchin und Kochlehrerin an einer der renommiertesten Kochschulen Irlands, der Ballymaloe Cookery School, hat über 3 Millionen Kochbücher verkauft und weltweit Fernsehsendungen moderiert. Allen wird Menüs für die St Patrick und MV Akka entwerfen und deren Zubereitung überwachen, wobei sie Hand in Hand mit den Küchenchefs zusammenarbeitet. Hibernia Line verkehrt an sechs Tagen zwischen Boulogne-sur-Mer und Ringaskiddy in Cork, Irland.

Rachel Allen sagte: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Hibernia Line. Wir werden Menüs kreieren, die die Passagiere dazu einladen, das reiche kulinarische Erbe Irlands zu entdecken. Die Gäste können nur das Allerbeste an Zutaten erwarten, sie kommen in den Genuss frischer, regionaler irischer Produkte."

Aidan Coffey, CEO und Gründer von Hibernia Line, sagte: "Wir freuen uns sehr, Rachel als neue Markenbotschafterin von Hibernia Line an Bord begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für die starke und dauerhafte Verbindung zwischen Irland und Frankreich. Genau dafür wurde die Hibernia Line gegründet. Rachel's kulinarisches Fachwissen macht diese Zusammenarbeit zu einer wirklich bedeutungsvollen, und es gibt keinen besseren Tag für die Bekanntgabe als den Bastille-Tag."

Cork kann auf eine lange gastronomische Tradition zurückblicken. Die Hibernia Line wird die dortigen lokalen Zutaten sowie die traditionellen Techniken in den Vordergrund stellen, die Allen im Laufe ihrer Karriere perfektioniert hat.

An Bord erwartet die Passagiere der Hibernia Line ein Menü, bei dem Qualität und herzhafte, saisonale Gerichte im Mittelpunkt stehen, wie zum Beispiel köstliches irisches Roastbeef und zarter Lammbraten mit Rosmarin und Knoblauch, abgerundet mit Minzgelee. Allen wird die Speisekarte saisonal aktualisieren und dabei beliebte Gerichte aus Irland in den Vordergrund stellen. Das soll die Bemühungen der Hibernia Line um eine bessere Anbindung Irlands an das europäische Festland widerspiegeln.

Sie können nun buchen unter: https://hibernia-line.com/hi-sale-summer-offers/.

Über Hibernia Line

Hibernia Line ist Irlands jüngste Fährgesellschaft, die Boulogne-sur-Mer direkt mit Irland verbindet mit sechs Überfahrten pro Woche, und zwar das ganze Jahr über. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Cork, Irland, betreibt moderne RoPax-Schiffe, die St Patrick und MV Akka Sie pendeln zwischen Boulogne-sur-Mer und Cork, eine unkomplizierte Nachtüberfahrt, die die Landbrücke vollständig umgeht. Es finden bis zu 600 Passagiere Platz, die in komfortablen Kabinen, mit Restaurant- und Lounge-Einrichtungen an Bord untergebracht werden. Die Kapazität für Frachteinheiten beträgt bis zu 130. Für Passagiere ist dies eine entspannte, unkomplizierte Möglichkeit, Europa zu erreichen. Für Spediteure und Exporteure ist es eine zeitsparende Verbindung mit einer funktionierenden Lieferkette. Hibernia Line sieht ihre Mission darin, direkte Verbindungen nach Europa und praktische, zuverlässige Reisemöglichkeiten für Passagiere und Fracht anzubieten.

Über Rachel Allen

Rachel Allen ist eine erfolgreiche Kochbuchautorin, Fernsehmoderatorin und gefeierte Köchin an der renommierten Ballymaloe Cookery School in der Grafschaft Cork, Irland. Rachel wuchs in Dublin auf und begann im Alter von 18 Jahren ihre Ausbildung in Ballymaloe. Nach ihrem Abschluss blieb sie dort, um im Ballymaloe House Hotel und Restaurant zu kochen. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Unterrichten und bis heute hält sie dort Vorlesungen. Rachel hat 14 äußerst erfolgreiche Kochbücher verfasst und in mehreren dazugehörigen Fernsehserien in 40 Ländern mitgewirkt, darunter Rachel's Favourite Food, Bake, Rachel's Everyday Kitchen und All Things Sweet

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713298547/de/

Contacts:

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

Jack Connolly

jack.connolly@redflag.global

086 206 2249

Eva Hall

eva.hall@redflag.global

087 092 2376