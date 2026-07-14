Mitteilung der Pareto Securities AS:

Stärkstes erstes Halbjahr aller Zeiten unterstreicht die wachsende internationale Attraktivität des Nordic Bond Marktes

Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halbjahr 2026 ein Emissionsvolumen von €12,7 Mrd. in 119 Transaktionen erzielt und damit das stärkste erste Halbjahr seiner Geschichte verbucht, 4% über dem Vorjahreszeitraum. Emittenten außerhalb der Nordics trugen mit 60% des Primärvolumens einen neuen Rekordanteil bei, während sich das Marktsentiment von zwei geopolitischen Schocks unbeeindruckt zeigte. Damit setzt sich die Entwicklung des Nordic Bond Marktes zu einer paneuropäischen Finanzierungsplattform weiter fort.

Die Dynamik nahm im Jahresverlauf zu. Q2 2026 war mit €8,2 Mrd. in 64 Transaktionen das stärkste Quartal aller Zeiten; die letzte Maiwoche markierte mit einem platzierten ...

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