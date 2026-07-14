© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Michael NagleDie US-Inflationsdaten liefern genau den Stoff, den die Wall Street gebraucht hat. Doch ein gefährlicher Haken entscheidet jetzt, ob daraus wirklich eine Rallye wird.Die US-Inflation hat die Wall Street am Dienstag spürbar entlastet. Der Verbraucherpreisindex fiel im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, während Ökonomen nur mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet hatten. Im Jahresvergleich lag die Teuerung bei 3,5 Prozent und damit deutlich unter der Prognose von 3,8 Prozent sowie unter dem Mai-Wert von 4,2 Prozent. Noch wichtiger für die US-Notenbank Fed: Auch die Kerninflation fiel schwächer aus als erwartet. Ohne Lebensmittel und Energie blieb der Index zum Vormonat …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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