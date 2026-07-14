Nach kräftigen Vortagesverlusten dürfte die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte US-Börse Nasdaq am Dienstag zur Erholung ansetzen. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial wird zugleich kaum verändert erwartet. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten vorbörslich die Verbraucherpreise, denn sie stiegen nicht so deutlich wie erwartet. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 52.445 Punkte. Der Nasdaq 100 wird mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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