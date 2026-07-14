Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

Healthcare-Spezialist SHS Capital erwirbt die Mehrheit an Basic Pharma, einem führenden niederländischen Pharma-CDMO und Dossier-Entwickler für Nasensprays



14.07.2026 / 15:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG Healthcare-Spezialist SHS Capital erwirbt die Mehrheit an Basic Pharma, einem führenden niederländischen Pharma-CDMO und Dossier-Entwickler für Nasensprays SHS Capital hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheit an der Basic Pharma Holding B.V. unterzeichnet, einem in den Niederlanden ansässigen Pharma-Entwickler und Full-Service-CDMO (Auftragsentwickler- und -hersteller). Der Vollzug der Transaktion wird in Kürze erwartet

Basic Pharma ist ein spezialisierter Entwickler und Hersteller von Nasensprays und halbfesten Arzneimitteln. Das integrierte "License & Supply"-Modell - die Verbindung aus eigener Produktentwicklung, proprietären Dossiers, Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz und GMP-Herstellung - differenziert das Unternehmen im europäischen Markt; gemessen an der Produktionskapazität zählt Basic Pharma zu den führenden europäischen Nasenspray-CDMOs

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, getragen von der hohen Nachfrage nach seinen Nasensprays, Cremes und neu eingeführten verschreibungspflichtigen Produkten, und profitiert von einer sehr loyalen Kundenbasis aus White-Label- und Private-Label-Distributoren sowie Generikaunternehmen

Die Beteiligung von SHS Capital bietet eine strukturierte Nachfolgelösung für Gründer und CEO Bob Kool, der gemeinsam mit SHS Capital reinvestiert, und zielt darauf ab, die nächste Wachstumsphase von Basic Pharma durch Internationalisierung, kontinuierliche Produktentwicklung und selektive Buy-and-Build-Transaktionen zu beschleunigen Tübingen / Geleen, 14. Juli 2026 Der Healthcare-Investor SHS Capital beteiligt sich an Basic Pharma, einer niederländischen Specialty-Pharma-Plattform und einem Full-Service-CDMO mit Sitz in Geleen. Die Beteiligung stellt eine Nachfolgelösung für den Gründer dar und zielt darauf ab, Basic Pharma zu einer führenden europäischen Specialty-Pharma- und Dossier-Entwicklungsplattform für Nasensprays auszubauen. Das 2003 vom Pharmazeut Bob Kool gegründete Unternehmen Basic Pharma hat sich von einem lokalen Auftragshersteller zu einer integrierten Pharma-Plattform entwickelt, die eigene Produktentwicklung, Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz und GMP-Herstellung an ihrem Standort in Geleen, Niederlande, vereint und einen internationalen Kundenstamm über verschreibungspflichtige (Rx) und rezeptfreie (OTC) Arzneimittel sowie Prüfpräparate hinweg bedient. Ein zentrales Differenzierungsmerkmal ist die Fähigkeit des Unternehmens, Produktdossiers zu entwickeln, zu registrieren und auszulizenzieren: Im Rahmen des "License & Supply"-Modells werden intern entwickelte Produkte an Distributoren und Pharmapartner lizenziert, während Basic Pharma die exklusiven Herstellungs- sowie die Dossierrechte behält. Dies schafft langfristige Kundenbeziehungen und stark wiederkehrende Umsätze. Basic Pharma nimmt im niederländischen Nasenspray-Markt eine führende Position ein und bietet seine Produkte dank einer schlanken und hocheffizienten Produktionsstruktur zu wettbewerbsfähigen Preisen an, auch international. SHS Capital beabsichtigt, Basic Pharma in den kommenden Jahren als Wachstumspartner zu begleiten. Der gemeinsame Wertsteigerungsplan konzentriert sich auf die Stärkung des äußerst erfolgreichen Kerngeschäfts, die Steigerung der operativen Exzellenz, die weitere Professionalisierung der Organisation, sowie die Beschleunigung der internationalen Expansion, insbesondere in europäischen Märkten mit attraktiver Preisdynamik. Darüber hinaus ist Basic Pharma als Plattform für selektive Buy-and-Build-Transaktionen in der fragmentierten europäischen CDMO-Landschaft gut positioniert. Gründer Bob Kool wird das Unternehmen weiterhin unterstützen und als Gesellschafter und Mitglied des Beirats dem Unternehmen verbunden bleiben. "Über mehr als zwei Jahrzehnte haben wir Basic Pharma zu einer integrierten Pharma-Plattform mit einem starken Team und loyalen, langjährigen Kunden aufgebaut", sagt Bob Kool, Gründer und CEO von Basic Pharma. "Es war mir sehr wichtig, die Nachfolge meines Lebenswerks in die richtigen Hände zu legen. Mit SHS haben wir einen äußerst erfahrenen und spezialisierten Healthcare-Private-Equity-Fonds gefunden, der unser Geschäft wirklich versteht, unsere Mitarbeiter schätzt und unsere Ambitionen teilt. Ich freue mich sehr, dass das nächste Kapitel von Basic Pharma gemeinsam mit einem so kompetenten Partner geschrieben wird, und freue mich darauf, das Unternehmen in dieser spannenden Phase weiter zu begleiten." "Basic Pharma ist genau die Art von Unternehmen, nach der wir suchen: ein spezialisierter europäischer Healthcare-Champion mit einem differenzierten Geschäftsmodell, eigenen Dossiers und erheblichem, noch ungenutztem internationalem Potenzial", sagt Dr. Cornelius Maas, Partner bei SHS Capital. "Wir freuen uns darauf, das Team in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen - organisch und durch selektive Zukäufe." Über Basic Pharma Die Basic Pharma Holding B.V. ist ein in den Niederlanden ansässiger Pharma-Entwickler und Full-Service-CDMO und umfasst Basic Pharma Manufacturing, Basic Pharma Technologies und Interdos Pharma. Das Unternehmen entwickelt, registriert und produziert verschreibungspflichtige und OTC-Arzneimittel - darunter Nasensprays, Cremes, Salben, flüssige Darreichungsformen und Fertigspritzen - sowie Prüfpräparate für klinische Studien. Über Interdos Pharma erbringt die Gruppe darüber hinaus Leistungen in den Bereichen Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz, QA/QC und Qualified Person für interne und externe Kunden. Alle Produkte werden am GMP-zertifizierten Standort des Unternehmens in Geleen (Niederlande) hergestellt. Basic Pharma beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter und bedient einen internationalen Kundenstamm aus Distributoren und Pharmaunternehmen in ganz Europa. Weitere Informationen unter: https://basicpharma.nl/ Über SHS Capital SHS Capital ist eine 1993 gegründete Private-Equity-Gesellschaft, die in Healthcare-Unternehmen in Europa investiert. Der Fokus der Investitionen liegt auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechseln und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist die Investmentphilosophie, nach der SHS Portfoliounternehmen finanziert und weiterentwickelt. Der in Tübingen ansässige Investor geht sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds zählen Pensionskassen, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer sowie das SHS-Management-Team. Die Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Beteiligung des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüber hinausgehende Volumina können über ein Netzwerk von Co-Investoren realisiert werden. Bei ihren Investitionsentscheidungen legt SHS großen Wert auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. Weitere Informationen unter: https://www.shs-capital.eu/ Pressekontakt: Regine Hujer

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