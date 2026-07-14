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Dow Jones News
14.07.2026 15:57 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juli (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juli (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q 
*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 2Q 
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), 
     Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj 
     zuvor:   +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli 
     PROGNOSE:   8,4 
     zuvor:    5,7 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni 
     PROGNOSE:   0,0% gg Vm 
     zuvor:    +1,1% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE:  +0,3% gg Vm 
     zuvor:    +0,4% gg Vm 
  14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for 
     New York City Event 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats 
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an 
     Bankenausschuss des Senats 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten 
     Welt: Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung" 
  19:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Exchequer Club Luncheon 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  23:59 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Eröffnungsrede zu 
     Homer Jones Memorial Lecture 
 
***   - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q 
    - GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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