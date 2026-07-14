Bitcoin bleibt trotz geopolitischer Belastungen erstaunlich stabil - doch die Märkte stehen weiter unter Druck. Der US-Iran-Konflikt, der Ölpreis, die anstehenden Inflationsdaten und die geldpolitische Unsicherheit der Fed sorgen für ein Umfeld, in dem schnelle Richtungswechsel jederzeit möglich sind. Johanna Krämer spricht im Interview mit Oliver Michel von der tokentus Investment AG über die Frage, ob Bitcoin seine Bodenbildung bereits abgeschlossen hat, welche Rolle Dow, Nasdaq und DXY für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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