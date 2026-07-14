In Zukunft will dir Whatsapp unter die Arme greifen und dich daran erinnern, wenn jemand aus deinen Kontakten Geburtstag hat. Warum du dafür noch ein paar Vorkehrungen treffen musst. Wer den Geburtstag von Familienmitgliedern oder Freund:innen vergisst, kann damit schnell für schlechte Stimmung sorgen. Schließlich gibt es heutzutage genug Mittel und Wege, um sich Erinnerungen an die Termine zu speichern. Damit sich die Chancen erhöhen, dass du den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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