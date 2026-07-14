Satya Nadella beschreibt in einem Post, wie Unternehmen unwissentlich ihr wertvollstes Know-how an KI-Anbieter abgeben. Dabei profitiert der Tech-Konzern selbst massiv vom "Reverse Information Paradox'. Satya Nadella, CEO von Microsoft, ist dafür bekannt, sich kritisch zur KI-Entwicklung zu äußern. So warnte er im vergangenen Jahr vor einem übertriebenen Hype ohne tatsächlichen Mehrwert, der in einem ähnlichen Crash wie die Dotcom-Blase enden könnte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n