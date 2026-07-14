© Foto: Dall-EGoogle gerät in der Schweiz wegen des entfernten Suchmaschinen-Auswahlbildschirms unter Druck. Noch ist es nur eine Vorabklärung der Wettbewerbskommission WEKO.Alphabets Google sieht sich in der Schweiz einer vorläufigen kartellrechtlichen Untersuchung wegen der Entfernung seiner Auswahlbildschirmfunktion auf Android-Mobilgeräten gegenüber, teilte das Schweizer Sekretariat der Wettbewerbskommission (WEKO) am Dienstag mit. Die fehlende Option zwingt Schweizer Nutzer bei der Ersteinrichtung ihrer Geräte dazu, die hauseigene Suchmaschine des Technologieunternehmens als Standardeinstellung zu verwenden, obwohl die Option im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum weiterhin aktiv ist, so die …
Enthaltene Werte: US02079K3059Den vollständigen Artikel lesen
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