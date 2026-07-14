Ein langfristiger Atomstromvertrag mit einem Handelsriesen zeigt: Die Nachfrage nach verlässlicher, emissionsarmer Energie reicht längst über Rechenzentren und KI hinaus. Ein US-Energieversorger besitzt dafür die passenden Kraftwerke und liefert nun auch charttechnische Signale.Atomstrom wird zum begehrten Wirtschaftsgut. Das zeigt ein neuer 15-jähriger Liefervertrag zwischen einem führenden US-Energieversorger und Walmart. Der weltgrößte Einzelhändler bezieht künftig rund 176 Megawatt aus einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär