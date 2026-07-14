Der Bezahldienstleister Paypal überarbeitet seine App. Künftig sollen Nutzer:innen schneller auf die wichtigsten Funktionen und Informationen zugreifen können. Was dich erwartet. Paypal gehört in Deutschland zu den beliebtesten Bezahldiensten. Mehr als 35 Millionen Menschen nutzen hierzulande die App, wie es von Paypal selbst heißt. Und auf diese zahlreichen Nutzer:innen kommt jetzt ein großes Update zu. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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