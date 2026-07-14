Delivery Hero hat heute einen beachtlichen Kurssprung hingelegt. Die Aktie des Berliner Essenlieferdienstens legte zeitweise um 6,3 Prozent auf 39,29 € zu und gehörte damit zur Spitzengruppe im MDax. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf fast 73 Prozent. Treiber dahinter sind Berichte über mögliche Übernahmegespräche mit Uber, die Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen veröffentlicht hat. Uber will sich Delivery Hero schnappen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de