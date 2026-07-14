Ein echter Schock für Anleger: IBM hat überraschend vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und die Märkte damit kalt erwischt. Die Aktie verliert zeitweise mehr als -25% und reißt den gesamten Software-Sektor mit nach unten. Vorläufige Zahlen enttäuschen die Anleger IBM erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von rund 17,2 Milliarden US$ und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,93 US$. Beides liegt unter den bisherigen Markterwartungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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