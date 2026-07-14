IBM hat im zweiten Quartal mit seinem Umsatz die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Laut vorläufigen Berechnungen wuchsen die Erlöse um gerade einmal ein Prozent auf 17,2 Mrd. US$. Analysten hatten deutlich mehr erwartet. Das Wachstum kommt dabei fast ausschließlich aus dem Softwarebereich, der um fünf Prozent zulegte. Das Infrastrukturgeschäft gab hingegen um sieben Prozent nach. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sieht es etwas besser aus: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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