Die US-Inflation ist im Juni deutlicher zurückgegangen als von Ökonomen erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 3,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium heute in Washington mitteilte. Im Mai hatte die Rate noch bei 4,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,8 Prozent gerechnet. Der tatsächliche Rückgang fiel damit erheblich stärker aus. Energiepreise bremsen die Inflation Haupttreiber des Rückgangs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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