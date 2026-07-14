Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) meldet einen neuen Auftrag aus Nordamerika. Ein führender Anbieter mobiler Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen hat einen Folgeauftrag im Wert von rund 3,1 Millionen kanadischen Dollar erteilt. Bestellt werden Methanol-Brennstoffzellen des Typs EFOY Pro 2800 samt Zubehör. Interessant ist dabei weniger die reine Summe als vielmehr die Vorgeschichte. Denn der Auftrag folgt auf eine erste Bestellung des gleichen Kunden vom Dezember 2025. Aus einem einmaligen Test wird also spürbar mehr. Genau solche Wiederholungskäufe sind für ein Technologieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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