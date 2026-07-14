Mitteilung der Robus Capital Management GmbH:

Drei Jahre Robus Short Maturity Fund: Stabilität in volatilen Märkten durch aktive Anleiheselektion

- Robus Short Maturity Fund seit Auflage mit deutlicher Outperformance gegenüber dem Basiszins und dem Renditeziel

- Sehr niedrige Volatilität und hohe Sharpe Ratio bestätigen die erfolgreiche Umsetzung der Investmentstrategie

- Gerade in volatilen Monaten konnte sich der RSMF teils deutlich von der Peer Group abheben

Drei Jahre nach Auflage hat der Robus Short Maturity Fund ("RSMF") seine zum Fondsstart festgelegten Anlageziele übertroffen. So erzielte der UCITS-Fonds seit seiner Auflage am 12. Juli 2023 über den Dreijahreszeitraum eine kumulierte Wertentwicklung von 19,4 Prozent. Die annualisierte Rendite lag in diesem Zeitraum bei über 6 Prozent p.a., die Volatilität bei 1,13 Prozent und die Sharpe Ratio bei 2,80. In den vergangenen 12 Monaten übertraf der RSMF den 3-Monats-Euribor um rund 2,5 Prozentpunkte und bewegte sich damit über dem angestrebten Korridor von 1,5 bis 2,0 Prozentpunkten p.a. über Geldmarkt.[1] Die Kombination aus stabiler Rendite, sehr niedriger Volatilität und attraktiver risikoadjustierter Performance ließ das Fondsvolumen auf über 100 Mio. Euro anwachsen.

Der Robus Short Maturity Fund bietet Investoren ...

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