Warum müssen Katzen in die Tierarztpraxis? Eine aktuelle Erhebung der Agila Haustierversicherung zeigt die häufigsten Erkrankungen auf, mit denen Katzenbesitzer ihre Samtpfoten zum Tierarzt bringen. In Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut Statista hat die Agila Haustierversicherung im April 2026 1.264 Katzenhaltende in ganz Deutschland gefragt: "Wegen welcher Art von Erkrankung waren Sie in den vergangenen zwölf Monaten mit Ihrer Katze in der Tierarztpraxis? " Ergebnis der repräsentativen Befragung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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