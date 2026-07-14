© Foto: Nati Harnik - APWarren Buffett will seine restlichen Berkshire-Aktien bis Ende 2034 an vier Stiftungen geben. Erstmals seit rund 20 Jahren steht die Gates Foundation nicht mehr auf der Liste.Warren Buffett stellt den nächsten großen Schritt bei der Übergabe seines Vermögens ein. Der 95-jährige Berkshire-Hathaway-Chef will seine verbleibenden Berkshire-Aktien bis Ende 2034 vollständig an vier Stiftungen spenden. Dafür wandelt Buffett zunächst 8.000 A-Aktien in 12 Millionen B-Aktien um. Davon gehen 9 Millionen Aktien an die Susan Thompson Buffett Foundation, die nach seiner verstorbenen Ehefrau benannt ist. Jeweils 1 Million Aktien erhalten die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation und die …
Enthaltene Werte: US0846701086,US78378X1XXX,2455711,US0846707026Den vollständigen Artikel lesen
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