NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,37 Prozent auf 109,11 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,57 Prozent.

Die Inflationsrate in den USA ist im Juni stärker gesunken als erwartet. Die Jahresrate fiel von 4,2 Prozent im Vormonat auf 3,5 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 3,8 Prozent gerechnet. "Auch wenn man einen einzelnen Bericht nicht überbewerten sollte, zeichnen die Juni-Daten ein recht günstiges Bild der Inflation", kommentierte Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. "Wir sehen uns in unserer Einschätzung bestätigt, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat. Dies gilt auch für den unterliegenden Inflationstrend, den wir an der Kernrate messen."

Die Inflation liegt aber immer noch über dem Ziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. An den Märkten wird daher weiterhin mit einer Leitzinserhöhung im späteren Jahresverlauf erwartet. US-Notenbankchef Kevin Warsh bestätigte diese Erwartung. "Die Mitglieder unseres Ausschusses tolerieren keine anhaltend hohe Inflation", sagte Warsh vor dem US-Repräsentantenhaus. "Wir sind uns einig in unserem entschlossenen Engagement für die Wiederherstellung der Preisstabilität." Er wiederholte so bereits zuvor gemachte Aussagen.

Die zugespitzte Lage im Nahen Osten belastete den Anleihemarkt in diesem Umfeld wenig. Schließlich ist US-Präsident Donald Trump nur einen Tag nach der Ankündigung einer Gebühr für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus wieder von seiner Idee abgerückt. Nach "äußerst produktiven Gesprächen" mit namentlich nicht genannten Vertretern von Staaten im Nahen Osten habe er beschlossen, die Gebühr "durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social./jsl/he