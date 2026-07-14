Während der einstige KI-Pionier ChatGPT an Schwung verliert, holen zwei Verfolger im Rekordtempo auf. Neue Daten der Bank of America zeigen, dass sich das Kräfteverhältnis im KI-Sektor gerade dramatisch verschiebt. In der Arena der künstlichen Intelligenz zeichnet sich eine Wachstumsverschiebung ab. Während die Nutzerzahlen des bisherigen Spitzenreiters ChatGPT stagnieren, verzeichnen die Rivalen Gemini von Google und Claude von Anthropic enorme Zuwächse. Laut einer aktuellen Analyse der Bank of ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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