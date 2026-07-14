Elektroautos gelten als Schlüssel für eine saubere Mobilität, doch am Ende ihrer Lebensdauer offenbart sich ein massives Problem. Bisherige Methoden zur Wiederverwertung zentraler Rohstoffe stoßen schnell an physikalische Grenzen. Das Unternehmen JX Metals Circular Solutions aus dem japanischen Tsuruga in der Präfektur Fukui hat ein neuartiges und hocheffizientes Recyclingverfahren entwickelt. Mit dieser Methode lassen sich, wie der Sender NHK World ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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