Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 schließt das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Überprüfung von Multigen-Expressions-Tests ab und beschließt offiziell, die Erstattung auf unbestimmte Zeit fortzusetzen

Agendia, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie bei Brustkrebs, gab heute die offizielle Entscheidung des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit (BAG) bekannt, eine endgültige, obligatorische Erstattung durch die Krankenpflegeversicherung (OKP) für Multigen-Expressions-Tests, einschließlich MammaPrint, für berechtigte Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium zu gewähren.

Die Tests sollen als Entscheidungshilfe bei der Chemotherapie dienen und werden seit dem 1. Januar 2015 vorbehaltlich einer Bewertung von der Krankenversicherung übernommen. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 schließt diese regulatorische Aktualisierung einen vorläufigen Bewertungsrahmen erfolgreich ab und etabliert die Diagnostika als obligatorische Leistungsverpflichtung im Schweizer Gesundheitssystem.

Auf der Grundlage einer formellen Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen (ELGK) hat das BAG Anhang 1 der Krankenpflegekostenverordnung (KLV) auf der Basis einer umfassenden Gesundheitstechnologiebewertung (HTA) geändert.

Der HTA-Bericht konzentrierte sich auf die klinische Wirksamkeit, die Kosteneffizienz, die finanziellen Auswirkungen für die gesetzlichen Krankenversicherer sowie die ethischen, rechtlichen, sozialen und organisatorischen Aspekte der vier derzeit in der Schweiz verwendeten Multigen-Expressions-Tests. Der Bericht bestätigte die Fähigkeit von MammaPrint, das Rezidivrisiko vorherzusagen, und floss zusammen mit einschlägigen Bewertungen aus anderen Ländern in die abschließende Beurteilung der Kriterien für die Erstattungsfähigkeit durch das BAG ein.

Um Anspruch auf eine obligatorische Erstattung durch die OKP zu haben, muss der Brustkrebstumor der Patientin die folgenden Bedingungen erfüllen:

Rezeptorstatus: Muss Östrogenrezeptor-positiv und HER2-negativ sein

Muss Östrogenrezeptor-positiv und HER2-negativ sein Lymphknotenbefall: Bis zu drei lokoregionale Lymphknoten sind betroffen

Bis zu drei lokoregionale Lymphknoten sind betroffen Diagnostische Begründung: Herkömmliche Befunde allein lassen keine eindeutige Entscheidung bezüglich einer Chemotherapie zu

"Diese endgültige Entscheidung schafft Klarheit für die Behandlung von Brustkrebspatientinnen in der ganzen Schweiz", sagte Mark Straley, CEO von Agendia. "Durch die Verankerung dieser Präzisionstests in Anhang 1 der KLV stellt das Schweizer Gesundheitssystem sicher, dass Ärzte die Behandlungswege auf der Grundlage der Biologie des Tumors der Patientin individuell anpassen können und so ein wichtiges Gleichgewicht zwischen der Vermeidung von Überbehandlungen und dem Schutz der Patientinnen vor einem Krankheitsrezidiv herstellen."

Über Agendia

Agendia ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie mit Schwerpunkt auf Brustkrebs im Frühstadium. Die genomischen Assays des Unternehmens, MammaPrint BluePrint (CE-IVDR-Nummer 39957), liefern wichtige biologische Erkenntnisse, die als Grundlage für personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patientinnen und ihre Behandlungsteams dienen. Mit Standorten in Amsterdam und Irvine arbeitet Agendia weltweit mit akademischen und kommunalen Onkologiezentren zusammen, um im Rahmen der bahnbrechenden FLEX-Studie (NCT03053193), dem größten Ganztranskriptom-Register für Brustkrebs im Frühstadium Erkenntnisse aus der Praxis zu gewinnen.

Über MammaPrint

MammaPrint ist ein Test zur Bestimmung des Genexpressionsprofils, der das Risiko einer Frau für Fernmetastasen bei Brustkrebs im Frühstadium bewertet. Durch die Analyse von 70 Schlüsselgenen in einem Tumor wird das Risiko in vier Kategorien eingeteilt UltraLow Risk, Low Risk, High Risk 1 und High Risk 2 um die personalisierte Behandlungsplanung zu unterstützen, einschließlich Entscheidungen zum Nutzen einer Chemotherapie und zur Deeskalation der Therapie.

Über BluePrint

BluePrint ist ein molekularer Subtypisierungs-Assay mit 80 Genen, der die funktionelle Biologie aufdeckt, die das Tumorwachstum antreibt, und Tumoren in den Luminal-Typ, den HER2-Typ oder den Basal-Typ klassifiziert. Durch die Definition intrinsischer Subtypen, die über die traditionelle Immunhistochemie hinausgehen, liefert BluePrint entscheidende Erkenntnisse zur Optimierung der Behandlungsauswahl und zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse.

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