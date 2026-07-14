© Foto: UnsplashTrotz Speicher- und Absatzkrise ist Apple auf neue Rekordhochs gestiegen. Das ergibt mit Blick auf die Bewertung keinen Sinn und spricht für eine Short-Wette! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Apple Die Nervosität am Aktienmarkt ist in den vergangenen Wochen spürbar gestiegen. An heftigen Kursausschlägen sowohl zur Ober- als auch zur Unterseite herrschte kein Mangel. Besonders bei Halbleiter-Herstellern sowie bei Software-Aktien kam es zu teilweise aufsehenerregenden Bewegungen. Dazu gehören beispielsweise der Crash von SK Hynix am Montag sowie von IBM am Dienstag. Auch andere Publikumslieblinge, darunter SpaceX, wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Dafür griffen …
Enthaltene Werte: US0378331005,DE000PK2PXXXDen vollständigen Artikel lesen
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