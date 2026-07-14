Die Record Asset Management GmbH (RAM), eine Tochtergesellschaft der in London börsennotierten Record plc (Record Financial Group), gab heute bekannt, dass ihr Infrastruktur-Aktienfonds zusätzliches Kapital in Höhe von 160 Millionen Euro von Schweizer Pensionskassen erhalten hat, wodurch sich das Gesamtvolumen der Zusagen auf rund 1,23 Milliarden Euro erhöht. Die Bereitstellung des Kapitals verläuft weiterhin im Rahmen der Erwartungen: Mehr als ein Drittel des Anfangskapitals des Fonds ist mittlerweile investiert oder für Investitionen zugesagt.

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RAM verwaltet in Zusammenarbeit mit APG, dem Vermögensverwalter der ABP, ein spezielles Infrastruktur-Co-Investment-Vehikel, das Schweizer Pensionskassen neben den Pensionskassenpartnern von APG Zugang zu Infrastruktur-Eigenkapitalinvestitionen mit hohem Volumen bietet.

RAM ist der europäische Vermögensverwaltungszweig der Record Financial Group, einer an der Londoner Börse notierten spezialisierten Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit ein Vermögen von 115 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zum Kundenstamm von Record zählen Pensionsfonds, Stiftungen, staatliche Institutionen und andere Vermögensverwalter, zu denen die Gruppe durch ihren Fokus auf maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagementlösungen langjährige Beziehungen aufgebaut hat. Record hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hamburg, Zürich, Zug, New York und Hongkong.

Im Rahmen seiner Strategie für Private Markets verwaltet RAM ein spezielles Co-Investment-Vehikel für Infrastruktur, über das Pensionsfonds am "Asset Owner Partnership"-Programm der APG teilnehmen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es gleichgesinnten, langfristig orientierten Investoren, gemeinsam mit den Pensionsfondskunden der APG darunter ABP, einer der weltweit größten Pensionsfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 560 Milliarden Euro Zugang zu privaten Infrastrukturinvestitionen zu erhalten. Seit seiner Auflegung hat der Fonds in ein Portfolio aus wesentlichen Infrastruktur-Assets in ganz Europa und Nordamerika investiert, darunter TenneT Deutschland, das etwa die Hälfte des deutschen Hochspannungsnetzes besitzt und durch den Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der deutschen Energiewende spielt; Pattern Energy, eine der führenden Plattformen für erneuerbare Energien und Übertragungsinfrastruktur in Nordamerika, mit rund 12 GW in Betrieb befindlicher Anlagen und einem aktiven Entwicklungs- und Bauportfolio von etwa 40 GW, das erneuerbare Energieerzeugung, Energiespeicherung und -übertragung umfasst sowie NorthC, eine der größten Plattformen für Colocation-Rechenzentren für Unternehmen in Nordwesteuropa, die 25 Standorte in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz betreibt und geschäftskritische digitale Infrastruktur bereitstellt, die durch die wachsende Nachfrage nach Datenhoheit, Konnektivität und Cloud-Diensten gesteigert wird.

Die zusätzlichen Zusagen für den Fonds gingen mit einer Erweiterung der Anlegerbasis einher: Die Zahl der beteiligten Schweizer Pensionskassen stieg von vier bei der Auflegung auf heute acht. Diese Entwicklungen bestätigen die eingeschlagene Strategie aufgrund der zunehmenden Beteiligung Schweizer institutioneller Anleger. Das Co-Investment-Programm zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu wichtigen Infrastruktur-Assets zu verschaffen, die das Potenzial für attraktive langfristige Renditen bieten, gestützt durch stabile Cashflows und strukturelle Wachstumstrends.

Dr Jan Hendrik Witte, CEO der Record Financial Group, erklärte:

"Die vom Fonds eingeworbenen zusätzlichen Mittel in Höhe von 160 Millionen Euro sind ein deutlicher Beleg sowohl für unseren Investmentansatz als auch für unsere Umsetzung. Die Kombination aus erfolgreichem Kapitaleinsatz, erhöhten Zusagen und einem wachsenden Kreis institutioneller Anleger verdeutlicht die Dynamik, die wir auf unserer gesamten Plattform für private Märkte aufbauen. Wir sehen weiterhin gute Chancen im Infrastrukturbereich und konzentrieren uns darauf, attraktive langfristige Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Der Infrastruktur-Equity-Fonds ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Angebots von Record im Bereich Private Markets, das mittlerweile Infrastruktur, Immobilien, private Kredite und schariakonforme Anlagelösungen umfasst. Durch die Nutzung der bestehenden operativen Infrastruktur, der Anlageexpertise und der Beziehungen zu institutionellen Kunden der Gruppe baut Record seine Kompetenzen im Bereich Private Markets weiterhin auf skalierbare und kapitaleffiziente Weise aus.

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Record Financial Group

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