Börse heute: Die niedrigere Inflation schwächt den Dollar und lässt Gold und den S&P 500 zu Kursgewinnen aufschwingen

Die Börse heute steht ganz im Zeichen einer positiven Inflationsüberraschung aus den USA. Die Verbraucherpreise sind im Juni deutlich stärker gefallen als von Analysten erwartet und nähren Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank. Während Aktienmärkte weltweit zulegen und der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet, bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein Risikofaktor. Gleichzeitig sorgt der massive Kurseinbruch der IBM-Aktie für Druck im Technologiesektor.

US-Inflation fällt stärker als erwartet

Im Mittelpunkt der Börse Aktuell stand die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juni.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Die Inflation sank auf 3,5% im Jahresvergleich nach zuvor 4,2%. Erwartet worden waren 3,8%.

nach zuvor 4,2%. Erwartet worden waren 3,8%. Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,4% - der stärkste monatliche Rückgang seit 2020.

- der stärkste monatliche Rückgang seit 2020. Die Kerninflation ging auf 2,6% im Jahresvergleich zurück, nachdem sie zuvor bei 2,9% gelegen hatte. Auch dieser Wert lag unter den Erwartungen.

Die Daten stärkten die Erwartung, dass der Inflationsdruck in den USA weiter nachlässt und der Spielraum für eine lockerere Geldpolitik mittelfristig zunimmt.

Kevin Warsh setzt auf neue Kommunikation der Fed

Während seiner Anhörung vor dem US-Kongress stellte Fed-Chef Kevin Warsh seine Pläne für eine grundlegende Neuausrichtung der Kommunikation der US-Notenbank vor.

Dabei betonte Warsh:

Die Rückkehr der Inflation zum 2%-Ziel bleibe oberste Priorität.

Die Inflation liege inzwischen seit mehr als 60 Monaten oberhalb des Zielwertes.

Die Juni-Daten seien zwar erfreulich, der Kampf gegen die Inflation sei jedoch noch nicht beendet.

Künftig sollen Inflation, Arbeitsmarkt und Wirtschaftsentwicklung stärker im Gesamtzusammenhang bewertet werden.

Auffällig war allerdings, dass Warsh diesmal auf deutlich restriktivere Aussagen zu weiteren Zinsschritten verzichtete, wodurch seine geldpolitische Haltung weniger eindeutig wirkte als zuletzt...

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