Die einzigartige Kombination aus Technologie steht für 25 Jahre Innovation und Fachkompetenz in der Branche und läutet die nächste Phase von Unternehmenswachstum und Wertschöpfung für die Kunden ein

Real Chemistry, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Erkenntnissen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen speziell für den Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor, gab heute die Einführung von Real Chemistry ANATOMI bekannt, einem eigens entwickelten Ökosystem aus KI-Lösungen, das den gesamten Kommerzialisierungszyklus im Gesundheitswesen unterstützt. Die Einführung fällt mit dem 25-jährigen Bestehen von Real Chemistry zusammen und ist ein wichtiger Meilenstein für die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens sowie seinen Anspruch, den wachsenden Anforderungen seiner Kunden in einem dynamischen Marktumfeld frühzeitig gerecht zu werden.

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Real Chemistry ANATOMI basiert auf fortschrittlichen unternehmenseigenen Daten und Daten von Drittanbietern, großen Sprachmodellen (LLMs) sowie Orchestrierungsplattformen und bindet KI in die Workflows der Bereiche Marketing, Medical Affairs, Kommunikation und Medien ein. Das Ökosystem unterstützt die Experten und Kunden von Real Chemistry in allen Phasen von der Erkenntnisgewinnung und Strategieentwicklung über die kreative Konzeption bis zur Omnichannel-Aktivierung mit vernetzten, skalierbaren und speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnittenen KI-Lösungen, die messbare Ergebnisse liefern.

"Real Chemistry ANATOMI verkörpert unseren menschen- und wertorientierten Ansatz im Bereich der KI", so Shankar Narayanan, Chief Executive Officer bei Real Chemistry. "Seit 25 Jahren entwickeln wir uns stetig weiter und investieren in die erforderlichen Fachkräfte, Daten und Technologien, um unseren Kunden bei der Bewältigung der immer komplexer werdenden Marktanforderungen zu helfen. Real Chemistry ANATOMI bündelt diese Stärken zu einem umfassenden KI-Ökosystem, das unseren Teams dabei hilft, intelligenter zu arbeiten, schneller voranzukommen und für Kunden, Anbieter und Patienten aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen."

Das ANATOMI-Ökosystem von Real Chemistry bietet branchenspezifische Lösungen für das Gesundheitswesen, abgestimmt auf die regulatorische Komplexität, die therapeutischen Nuancen und die realen Marktdynamiken, die den Weg zur Markteinführung prägen. Dabei werden alle autorisierten Daten auf streng kontrollierte und konforme Weise erfasst und gespeichert. Real Chemistry ANATOMI verbindet Analyse- und agentische Tools, um workflowspezifische Anforderungen zu unterstützen, die Qualität zu verbessern, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und eine stärker vernetzte und einheitliche Umsetzung in großem Maßstab zu ermöglichen.

Die agentischen Tools von Real Chemistry ANATOMI wurden unter realen Bedingungen in einem sorgfältigen Entwicklungsprozess erprobt und validiert und unterstützen schon heute zentrale Workflows der Kommerzialisierung im Gesundheitswesen:

Real Chemistry ANATOMI Communications, eine speziell auf Kommunikations-Workflows im Gesundheitswesen zugeschnittene Suite, etwa für Markttrendanalysen, die Auswertung von Medienaktivitäten, Briefings für Journalisten sowie die Planung und Umsetzung der Führungskräftekommunikation

Tools zur Unterstützung durchgängiger Werbe- und Marketing-Workflows von der Entwicklung der Markenstrategie und der Analyse kultureller Trends bis hin zur Inhaltserstellung und Bewertung von FDA-Compliance-Risiken

Eine maßgeschneiderte Tool-Suite zur schnelleren Erkenntnisgewinnung und Qualitätssicherung in der medizinischen Kommunikation, darunter Real Chemistry ANATOMI Publications ein durchgängiger KI-gestützter Workflow für die Planung und Umsetzung wissenschaftlicher Publikationen

Die nächste Generation von Real Chemistrys HealthGEO der ersten GEO-Intelligence-Plattform der Branche speziell für das Gesundheitswesen

Die Einführung von Real Chemistry ANATOMI leitet die nächste Phase der langfristigen Investitionen des Unternehmens in Daten, Technologie und spezialisiertes Fachwissen im Gesundheitswesen ein und bekräftigt seine Strategie, bei der KI-gestützten Transformation der Branche eine führende Rolle einzunehmen.

Angesichts der immer kürzeren Innovationszyklen in der gesamten Branche konzentriert sich Real Chemistry weiterhin auf die Entwicklung von Lösungen, die menschliche Innovationskraft stärken, Workflows vernetzen und transformieren und Kunden dabei helfen, bessere Geschäfts- und Gesundheitsergebnisse zu erzielen.

"Wir wenden KI nicht nur auf bisherige Arbeitsweisen an. Wir gestalten den Ansatz der Expertenteams von Real Chemistry im Bereich Gesundheitsmarketing und -kommunikation grundlegend neu", erläutert Andy Johnson, Chief Information Officer (CIO) bei Real Chemistry. "Analog zur menschlichen Anatomie ist Real Chemistry ANATOMI als vernetztes, sich kontinuierlich weiterentwickelndes System konzipiert, das mit dem technologischen Fortschritt und den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden Schritt hält. So ermöglicht es schnellere Entscheidungen, eine hochwertigere Umsetzung und stärker vernetzte Arbeitsweisen, um für unsere Kunden sowie die von ihnen betreuten Gesundheitsdienstleister und Patienten relevante, messbare Ergebnisse zu erzielen."

Über Real Chemistry: 25 Jahre zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung

Real Chemistry, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, ist ein führender Kommerzialisierungspartner für die innovativsten Life-Sciences- und Gesundheitsunternehmen weltweit. Als führender Anbieter von KI-gestützten Zielgruppenanalysen und -erkenntnissen hilft Real Chemistry der Gesundheitsbranche dabei, wichtige Zielgruppen besser zu verstehen, zu erreichen und einzubinden, um die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Getragen von einer Kultur der Innovation und Kreativität konzentrieren sich die mehr als 2.400 Experten von Real Chemistry weltweit aus den Bereichen Life Sciences, Marketingkommunikation und Technologie ganz darauf, die Komplexitäten zu meistern, die mit der Markteinführung wissenschaftlicher Fortschritte verbunden sind und diese den Menschen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen. Zum Markenportfolio von Real Chemistry gehören 21GRAMS, eine vielfach ausgezeichnete Kreativagentur, sowie starpower, eine Abteilung für Prominente und Influencer.

Heute ist Real Chemistry mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten und verfügt darüber hinaus über ein strategisches Partnernetzwerk in Lateinamerika und Afrika so kann das Unternehmen seine Kunden überall dort unterstützen, wo diese tätig sind.

Erfahren Sie mehr unter www.realchemistry.com.

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