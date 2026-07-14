Die IBM-Aktie wird heute brutal ausverkauft, die Papiere verlieren rund 25 Prozent. Dass im Gegenzug der Cybersecurity-Anbieter CrowdStrike an der Spitze des Nasdaq 100 zweistellig im Plus steht, ist kein Zufall. Beide Kursentwicklungen haben mit den heute veröffentlichten IBM-Zahlen zu tun.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die IBM-Aktie verliert nach enttäuschenden vorläufigen Quartalszahlen mehr als 25 Prozent.• Aussagen von IBM-Chef Arvind Krishna befeuern die Cybersecurity-Branche.• CrowdStrike ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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