Durch diese strategische Investition werden die Produktionskapazitäten am Standort Cholet um über 50 erweitert und die Lieferzeiten um 30 verkürzt, um der steigenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur gerecht zu werden

Rehlko, ein Weltmarktführer im Bereich der Energieversorgungssicherheit, der innovative Lösungen für industrielle Energiesysteme, Antriebstechnologien und Energieanwendungen für Privathaushalte anbietet, gab heute die strategische Erweiterung seiner Produktionsstätte für Power Control Distribution in Cholet, Frankreich, bekannt. Dieser Meilenstein, der im Rahmen eines Besuchs von Brian Melka, President und CEO, am 3. und 4. Juni 2026 gewürdigt wurde, wird die Fähigkeit von Rehlko, die steigende Nachfrage in den Bereichen Ausbau von Rechenzentren, Elektrifizierung und Energieversorgungssicherheit zu decken, erheblich verbessern.

Die Erweiterung des Werks in Cholet erweitert die Produktionsfläche des Standorts um 56 und soll nach Fertigstellung im November 2026 zu einer Verkürzung der Lieferzeiten von bis zu 30 führen. Das Projekt wird über 100 neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen und ist mit einer Investition von 12 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren in die europäische Produktionspräsenz von Rehlko verbunden.

"Diese Erweiterung spiegelt das Vertrauen wider, das uns unsere Kunden entgegenbringen. Außerdem unterstreicht sie, wie sehr wir von der Fähigkeit unseres Teams überzeugt sind, schnell und in großem Maßstab Ergebnisse zu liefern", so Brian Melka, President und CEO von Rehlko. "Unsere fortgesetzten Investitionen in Cholet unterstreichen das Engagement von Rehlko für den Ausbau der operativen Kapazitäten, um den weltweit wachsenden Bedarf an zuverlässiger und resistenter Energie heute und in den kommenden Jahrzehnten zu decken."

Mit der Erweiterung des Standorts in Cholet ist Rehlko bestens aufgestellt, um das langfristige, durch künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Netzstabilität vorangetriebene Wachstum in ganz Europa für sich zu nutzen. Da Hyperscale-Rechenzentren und KI-gesteuerte Arbeitslasten beispiellose Anforderungen an die missionskritische Energieinfrastruktur stellen, ist der Geschäftsbereich Power Control Distribution von Rehlko von besonderer Bedeutung: Er geht über die herkömmliche Notstromversorgung hinaus und sorgt für ein aktives Management sowie eine Optimierung des Stromflusses unter allen Bedingungen nicht nur bei Stromausfällen.

Die Systeme von Power Control Distribution wurden entwickelt, um die Stromversorgung aus dem Netz unter normalen Betriebsbedingungen zu steuern und zu verteilen. Bei einer Unterbrechung der Netzversorgung wird nahtlos und unterbrechungsfrei auf eine alternative Quelle umgeschaltet. Diese kontinuierliche, ständig aktive Energiemanagementfunktion ist direkt in die übergreifende Architektur der Rehlko-Lösungen für Rechenzentren integriert. Die Lösungen des Unternehmens, beispielsweise Niederspannungs-Hauptschaltanlagen, Generatorschaltanlagen und Steuerungssysteme, können in elektrischen und Generator-e-POD-Plattformen eingebaut werden. In Verbindung mit den Aggregaten der KD Series von Rehlko steht Entwicklern von Rechenzentren damit ein einziges, vollständig integriertes Energieinfrastrukturpaket zur Verfügung.

Die Erweiterung in Cholet steigert die Kapazitäten von Rehlko zur Bereitstellung von End-to-End-Lösungen unmittelbar und führt eine vollständige Suite fortschrittlicher Technologien für die Fertigung und das Management sauberer Energie ein, darunter automatisierte Produktionslinien, vernetzte Verkabelungssysteme, intelligente Montagewerkzeuge, die Integration fortschrittlicher Engineering-Software sowie Energiespeicherkapazitäten, die alle zur Maximierung der Produktionseffizienz, zur Verbesserung der Qualität und zur Beschleunigung der Projektabwicklung entwickelt wurden.

Der Geschäftsbereich Power Control Distribution von Rehlko hat sich im Laufe von mehr als vier Jahrzehnten auf Infrastrukturen für die Energieverteilung und -steuerung spezialisiert und bedient Umgebungen, in denen die Stromversorgung auch unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen lückenlos gewährleistet sein muss. Seine Lösungen kommen in Rechenzentren, Krankenhäusern, Wasseraufbereitungsanlagen, Kernkraftwerken, Flughäfen, Offshore-Windparks, öffentlichen Nahverkehrssystemen sowie in bedeutenden Infrastrukturen wie dem Eiffelturm zum Einsatz.

Das Werk in Cholet entwickelt und fertigt seit über 45 Jahren Niederspannungs-Hauptschaltanlagen, Schaltschränke für Generatoren, Steuerpulte für Generatoren, Gleichstromausrüstung für den Schienenverkehr sowie Automatisierungs- und Steuerungssysteme, die allen Anforderungen der Norm IEC 61439 entsprechen. Mit 290 Mitarbeitern, einschließlich eines Konstruktionsbüros mit 50 Ingenieuren und Technikern sowie eines COFRAC-zertifizierten Prüflabors, leistet Cholet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Energieversorgung lebenswichtiger Infrastrukturen in ganz Frankreich und Europa.

Diese Investition ist Teil eines umfassenderen Ausbaus der Kapazitäten in den Vereinigten Staaten, in Europa und im globalen Lieferkettennetzwerk von Rehlko. Außerdem unterstreicht sie den disziplinierten Ansatz des Unternehmens, den Durchsatz zu steigern, die Bearbeitung von Auftragsbeständen zu beschleunigen und die Fähigkeit des Unternehmens zu stärken, Kunden in großem Umfang zu bedienen.

Über Rehlko

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energieversorgungssicherheit bietet Rehlko innovative Energielösungen, die das Leben durch industrielle Energiesysteme, Antriebstechnologien und Hausenergie sichern und verbessern durch Steuerung, Ausfallsicherheit und Innovation. Rehlko nutzt die Stärken seines Geschäftsportfolios bestehend aus den Bereichen Power Systems, Clarke Energy, Home Energy und Engines sowie seine mehr als hundertjährige Führungsrolle in der Branche und liefert Strom dort und dann, wo das Stromnetz dies nicht kann. Rehlko geht über die Funktion der individuellen Wiederherstellung hinaus, um das Leben der Einzelnen und der Gemeinschaften zu verbessern und eine nachhaltigere und resilientere Zukunft zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter rehlko.com.

Über Power Control Distribution

Power Control Distribution entwickelt und produziert integrierte elektrische Steuerungs- und Verteilungssysteme, die die Stromversorgung für missionskritische Infrastrukturen steuern, verteilen und optimieren. Seine Lösungen sorgen für eine zuverlässige und skalierbare Stromversorgung von Rechenzentren, Industrieanlagen und anderen Umgebungen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Erfahren Sie mehr unter powercontrol.rehlko.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714095656/de/

Contacts:

Suzanne Cutway

Communications Director, Rehlko

+1 5862163896

suzanne.cutway@rehlko.com